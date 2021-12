Santo Estevão recebe Feira Cidadã até segunda (23)

A 27ª edição da Feira Cidadã de 2019, aberta em Santo Estêvão na quinta-feira (19), segue até segunda-feira (23), na Praça Sete de Setembro. Promovida pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a ação visa ofertar serviços de saúde e cidadania a dez mil moradores da cidade e de municípios vizinhos.

O coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes, explica que a realização do evento neste período é mais uma forma de celebrar os 98 anos de emancipação da cidade, que serão comemorados no sábado (21). "Na programação deste ano, constava a realização da feira em Santo Estêvão, mas trazer os serviços para o município na época das festividades pela sua emancipação tem um significado a mais. Concentraremos a maior parte das ofertas até esta sexta (20). Já as consultas de Odontologia vão até a próxima segunda (23)".

A população está tendo acesso a exames como mamografia e preventivo, além de consultas com oftalmologista, com rastreio para cirurgias de catarata, bem como com odontologistas, com a confecção de prótese, quando necessário. Exames de imagem também integram as ofertas, inclusive eletrocardiograma, raio-x e ultrassonografias (mama, partes moles, vias urinárias, abdômen total e transvaginal).

Como tem ocorrido em outras edições da feira, em Santo Estêvão também é feita a triagem para cirurgias eletivas para a retirada de hérnias inguinal, epigástrica e umbilical; útero; miomas; e vesícula. As cirurgias de catarata serão realizadas de 21 a 23 de setembro, no Hospital Municipal de Santo Estêvão. No mesmo local, acontecerão as intervenções cirúrgicas eletivas, só que a partir do dia 25 de outubro. Na área de cidadania, estão sendo emitidas a primeira e segunda vias da carteira de identidade. Espaço de beleza e brinquedoteca completam a estrutura do evento.

