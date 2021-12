Santa Teresinha recebe cursos de qualificação do trade turístico

O município de Santa Teresinha, a 201 quilômetros de Salvador, recebe o programa de qualificação turística PoqualiSetur, desenvolvido pela Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (SETUR). Composta de cinco cursos, a iniciativa tem por objetivo qualificar os serviços de recepção aos visitantes na cidade pertencente à zona turística Caminhos de Jiquiriçá.

Com quatro horas de duração cada, os cursos estão sendo ministrados no Colégio Professora Marlene, desde a quarta-feira (13) e seguem até a próxima sexta-feira (15). Na oficina Noções Conceituais de Turismo são abordados conceitos básicos, como o que é turismo; direitos e deveres do turista; características geográficas e históricas da zona visitada; leis e turismo sustentável.

Já o conteúdo do curso Produção Associada ao Turismo abrange estratégia turística e integração econômica; produção e comercialização de suvenires; peças artesanais e artísticas da região.

Nesta quinta-feira (14), o ProqualiSetur visita a Comunidade Quilombola Pedra do Monte para ministrar o Seminário de Turismo Religioso. O curso apresenta os atrativos do turismo cultural e religioso, seus aspectos históricos, motivações, práticas e benefícios que o segmento oferece ao município.

Na sequência, as atividades retornam ao Colégio Professora Marlene, com o curso Qualidade no Atendimento ao Turista, que lida com a relação direta entre o trade e o visitante, abordando tópicos como a importância do controle emocional, o desenvolvimento da empatia e o respeito e postura no atendimento.

O ciclo termina na sexta-feira (15) com o curso Turismo e Cidadania, no qual questões como a ética, respeito aos estatutos e aos direitos do cidadão ganham destaque.

As aulas são apresentadas por técnicos da Diretoria de Qualificação e Segmentos Turísticos da SETUR. O ProqualiSetur é um programa de ações de educação para o turismo desenvolvido nos municípios das 13 zonas turísticas baianas. Em Santa Teresinha, cidade do Recôncavo Sul, a iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A zona turística Caminhos de Jiquiriçá, no qual o município de Santa Teresinha está inserido, tem, entre seus principais atrativos, cachoeiras, rios, morros, flora e fauna. O patrimônio histórico e cultural da região é rico e diverso.

adblock ativo