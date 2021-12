SAC Móvel chega a mais oito municípios do interior do Estado

Neste mês, o SAC Móvel segue sua caminhada pelo interior da Bahia e chega a mais oito municípios. Com as três carretas em circuito, a ação itinerante do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) faz parada em Filadélfia, nesta terça-feira (10). Esse mesmo caminhão segue para Antônio Gonçalves, na quinta (12), e depois chega a Campo Formoso, no Centro Norte da Bahia, onde presta serviços no sábado (14).

No SAC Móvel, os cidadãos podem fazer Carteira de Identidade, CPF, Recadastramento de Pensionistas do Estado, emissão de Antecedentes Criminais e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Para isso, basta se dirigir às carretas das 8h às 18h, horário de funcionamento em todos os locais de passagem da unidade itinerante. Composto por três unidades itinerantes, o SAC Móvel é a ferramenta através da qual o SAC leva aos pequenos municípios do estado os serviços essenciais ao exercício da cidadania.

MAIS REGIÕES - Outra carreta chegará em Tanque Novo, na quarta-feira (11), onde fica por dois dias. Em seguida, parte para Botuporã, região Sudoeste do Estado, onde para, no sábado (14). E finaliza seu roteiro no município de Dom Basílio, a 577 quilômetros de Salvador, na segunda-feira (16).

A terceira rota segue o destino do Centro Sul da Bahia e visita duas cidades, ficando por dois dias em cada uma delas. A primeira parada é em Itiruçu, a 346 quilômetros da capital, onde a carreta atenderá à população local, na quarta (11) e quinta-feira (12); e depois chega a Lajedo do Tabocal, onde presta serviços no sábado (14) e domingo (15).

Para outras informações sobre as rotas do SAC Móvel, bem como seus horários de atendimento, é só acessar o site do SAC, ou através do 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel) e, ainda, o aplicativo SAC Mobile.

