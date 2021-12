SAC Móvel atende em Feira de Santana a partir da próxima terça-feira

Os serviços do SAC Móvel chegam na cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano, a partir da próxima terça-feira, 29. A carreta itinerante ficará localizada no estacionamento do posto SAC Feira II, na rua Vasco Filho, na rodoviária, Centro da cidade.

Com atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h e obtendo capacidade de realizar mais de 200 atendimentos por dia, a carreta vai permanecer no município até o dia 30 de julho. Os serviços disponíveis são RG, CPF e Antecedentes Criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O atendimento no SAC Móvel é realizado, exclusivamente, por agendamento, através do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, basta baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o endereço eletrônico.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

