Rui Costa se reúne com gestores escolares de Campo Formoso

Diretores escolares e coordenadores pedagógicos da região de Campos Formoso se reuniram no Colégio Estadual Roberto Santos com o governador Rui Costa. Os profissionais da Educação, ligados a unidades escolares que pertencem ao Núcleo Territorial de Educação de Senhor do Bonfim (NTE 25), dialogaram sobre ações para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. No encontro, ocorrido na sexta-feira (26), Rui destacou que suas visitas às unidades da rede estadual buscam a aproximação da gestão com os educadores que estão na ponta. “Nosso objetivo é retirar muros e barreiras, diminuindo a distância de quem está conduzindo as escolas em relação à Secretaria da Educação do Estado (SEC)".

Também participaram da reunião a secretária estadual de Cultura, Arany Santana, e o subsecretário da Educação, Danilo Melo, além da equipe técnica da SEC. “Este é um momento de ouvir as demandas de quem está na linha de frente de nossa educação, para chegarmos juntos ao entendimento do que pode melhorar em nossas escolas. O objetivo é melhorar cada vez mais o ensino estadual”.

De acordo com a assessoria de Rui Costa, este foi o sexto encontro realizado do total de 27 que estão programados para ocorrer em diversas partes do Estado. O governador já se reuniu com gestores das Núcleos Territoriais de Alagoinhas, Jacobina, Seabra, Barreiras e Itaberaba. A ação faz parte da estratégia que busca a melhoria dos índices educacionais na Bahia.

