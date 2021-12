Rui Costa inaugura obras em Santo Estevão nesta sexta

O governador Rui Costa visita na manhã desta sexta-feira, 8, o município de Santo Estêvão. Na ocasião, inaugura a Clínica de Nefrologia da cidade, bem como a pavimentação do povoado de Sítio do Aragão e do bairro da Lagoa do Capim, além da drenagem da Avenida Getúlio Vargas. Rui também vai entregar as obras de melhorias do abastecimento de água de Sítio do Aragão e de outras localidades oficialmente.

A ampliação de Rede de Distribuição de Água para as localidades de Baraúnas e Poço Escuro e 39 unidades habitacionais construídas pelo Governo do Estado tamb[em vão ser entregues.

Rui vai autorizar as obras em estradas vicinais dos municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.

A implantação da extensão de rede de iluminação pública da Avenida Paraguaçu, trecho entre a sede da cidade até o Porto Castro Alves, também vai ser autorizada pelo governador.

Rui Costa e Rogério Costa, prefeito de Santo Estêvão | Foto: Reprodução | Instagram

