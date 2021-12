Ruas de Morro do Chapéu ganham novas denominações

Vereadores de Morro do Chapéu aprovaram Projeto de Lei que denomina ruas na sede do município. As novas ruas denominadas ficam localizadas nas imediações do Parque Nossa Senhora da Soledade, na Praça Camilo Calazans, e homenagearão figuras importantes da história do município, como Elder Oliveira Rocha (ex-vereador); Roque Santana de Araújo; Leonir Santos Barbosa (Quito); João Oliveira (João Coroá); Francisco Marques Rocha (Chinha); Antônio Barbosa dos Santos (Jacaré).

