Rio Utinga será revitalizado

A vegetação nativa na microbacia do Rio Utinga e da Área de Proteção Ambiental Marimbus/Iraquara, na Chapada Diamantina, será restaurada. Publicada em edital de licitação destinado à contratação de serviço técnico especializado, a ação faz parte do conjunto de medidas da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), visando atender as demandas da sociedade civil e dos produtores rurais da região para enfrentamento da crise hídrica no Estado.

“As ações previstas promoverão o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração florestal, a segurança alimentar e o processo de planejamento territorial, bem como a governança local. O projeto vai realizar restauração com aproveitamento econômico e geração de renda, investindo na capacidade de multiplicação dessas atividades. Estamos atendendo a uma firme demanda da população local por ações de revitalização do Rio Utinga, que são urgentes para minimizar os impactos negativos que suas águas vêm sofrendo com a profunda redução na capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos fundamentais à vida, entre eles a própria água”, afirma o secretário do Meio Ambiente, Geraldo Reis.

Serão restaurados 110 hectares em pequenas propriedades da Agricultura Familiar e assentamentos de reforma agrária, bem como de comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas), nos municípios de Bonito, Wagner, Utinga, Lajedinho, Rui Barbosa, Lençóis, Iraquara, Andaraí e Nova Redenção, prioritariamente em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas destinadas a Reserva Legal, identificadas como propícias e estratégicas.

A licitação inclui, ainda, a construção de dois viveiros de produção de mudas em prol da revitalização do microbacia do Rio Utinga, devendo um deles ser implantado no Assentamento São Sebastião de Utinga, com capacidade mínima de 40 mil mudas anuais, e outro no Colégio Estadual de Educação Profissional (CETEP), em Wagner, com capacidade mínima de 10 mil mudas anuais. O edital contempla, também, as seguintes metas: capacitação de 90 pessoas em construção de viveiros comunitários e gestão de viveiros, participação popular dos beneficiários em todas as etapas do projeto e difusão da tecnologia de restauração.

Contextualização

A diretora-geral do Inema, Márcia Telles, explica que a região da Chapada Diamantina possui um grande número de rios e nascentes, entre eles o Rio Paraguaçu, cuja bacia hidrográfica é responsável pelo abastecimento de 60% da capital baiana e Região Metropolitana. “Além de abastecer uma grande parte de indústrias e da população baiana, suas águas têm uma grande importância ecológica. E uma das principais sub-bacias do Paraguaçu é a do Rio Utinga, com aproximadamente 3.000 km², de importância fundamental para o abastecimento humano e para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, tanto no município de Utinga, onde estão localizadas as suas nascentes, quanto nos municípios vizinhos”.

