Restauração da BA-084 tem início neste mês

A ordem de serviço que autoriza a realização da restauração da BA-084 foi assinada nesta quinta-feira (2). As intervenções serão feitas em mais de 17 km de extensão da rodovia – que liga os municípios de Água Fria e Irará, na região do Portal do Sertão – têm início neste mês. O investimento é de, aproximadamente, R$ 4 milhões, segundo informação da assessoria de Comunicação da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA). Está em andamento, na região, a pavimentação em cerca de 19 km da BA-504, entre Aramari e Ouriçangas, já com 82% executado. Também estão sendo realizados serviços de manutenção pelo Consórcio Portal do Sertão na BA-084, no trecho de Coração de Maria a Irará.

adblock ativo