Reforma do estádio de Uauá é entregue pelo Governo da Bahia

A reforma do Estádio Municipal Francisco Borges Peixinho, o popular 'Franciscão', foi entregue nesta terça-feira, 29, no município de Uauá, no norte da Bahia.

Com um investimento de aproximadamente R$ 900 mil, o equipamento esportivo recebeu gramado sintético, bancos de reservas e novo alambrado.

“Em 2020, o Governo do Estado investiu R$ 26 milhões em grandes obras de recuperação e construção de equipamentos esportivos, pois acredita que o esporte é fundamental na construção da cidadania, transmissão de valores e promoção da saúde das pessoas”, destacou o titular da Setre, Davidson Magalhães, durante a entrega.

“Mesmo diante das dificuldades financeiras que a pandemia nos impôs, a Sudesb não deixou de fazer entregas de equipamentos esportivos importantes e isso mostra a prioridade que o Governo do Estado dá ao esporte na Bahia”, afirmou o chefe de gabinete da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Diogo Rios.

adblock ativo