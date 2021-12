Reestruturação da cadeia produtiva da mamona é debatida em encontro

Com o objetivo de mobilizar o grupo de produção para o cultivo de mamona (safra 2017/2018) e debater a reestruturação da cadeia produtiva da planta e a produção do biodiesel, representantes de cooperativas e associações, agricultores familiares e gestores ligados ao setor de desenvolvimento rural do Estado se reuniram, na segunda-feira (30), no município de Presidente Dutra, Território Irecê. Durante o encontro, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) - empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) -, Wilson Dias, entregou um trator com implementos agrícolas à Cooperativa Mista de Produção, Aquisição e Serviço do Estado da Bahia (Coopersertão).

Wilson Dias destacou que o uso de tecnologias, trazidas com o trator e os implementos agrícolas, irá fortalecer a base de produção da mamona na região que tem na produção de mamonas para a fabricação do biodiesel uma das principais atividades de geração de trabalho e renda para os agricultores familiares. Portanto, completou o gestor da CAR, este é um momento de as associações, as cooperativas e os agricultores familiares se unirem. Segundo ele, não só pela chegada de um trator com implementos agrícolas, mas por conta de outras conquistas que já alcançaram e pelas que estão por vir, a exemplo das alianças produtivas, que são objeto de um futuro edital do Bahia Produtiva, projeto executado pela CAR, e a aquisição de um caminhão para apoiar a logística de comercialização da produção.

“O Governo assumiu o compromisso de identificar como será a atuação do Estado no fortalecimento e na reestruturação da cadeia produtiva da mamona, com ações que vão além da entrega de um trator, mas que inclui, ainda, um possível apoio à estruturação de um campo para a produção permanente de sementes de qualidade. Mas isto depende de uma efetiva participação da cooperativa, na atividade de gestão e manutenção”, afirmou.

O representante da Coopersertão, Ziraldo Novaes, ressaltou que a cooperativa vive o início de uma nova era de aproximação entre agricultores e representantes do Governo do Estado, que, segundo ele, tem tido a preocupação de trazer políticas públicas para os agricultores familiares. “Nosso objetivo é buscar acessar mais políticas públicas que possam melhorar as condições de trabalho e ajudar na logística do transporte, prioritariamente, de mamonas, bem como de outros produtos comercializados por meio do Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), de Alimentação Escolar (PNAE) e de Aquisição de Alimentos (PAA)”.

A proximidade do Governo do Estado junto às comunidades rurais, entre outras conquistas, foram resultados “de muita luta da classe trabalhadora, do campo e da cidade”, conforme a representante do Fórum da Agricultura Familiar e dirigente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Elisângela Araújo, citando como exemplo a aposentadoria dos agricultores. “Nos últimos 13 anos, tivemos conquistas como a criação de programas como PRONAF, PNAE e PAA, além do acesso dos agricultores à água de consumo e de produção, por meio de tecnologias sociais de captação de água, como as cisternas. Com esse acesso, percebemos que nós temos capacidade de produzir e sobreviver no semiárido”.

O coordenador da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), no Território Irecê, Jailso Francisco de Oliveira, destacou o papel do órgão de prestar serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER) aos agricultores familiares, para possibilitar a sua sustentabilidade e viabilizar a produção e a comercialização. “A BAHIATER, que só do programa Garantia-Safra realizou mais de 30 mil inscrições nesta safra, tem a preocupação de continuar viabilizando o acesso a políticas públicas que possam fortalecer a agricultura familiar”, disse, lembrando das lutas históricas dos trabalhadores, que garantiram direitos e acesso a diversas políticas públicas.

