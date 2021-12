Reabertura do hospital geral de Jacobina terá um investimento de R$ 3,2 milhões

A discussão sobre a reabertura do Hospital Regional Vicentina Goulart (HRVG), em Jacobina, foi pauta de reunião, nessa quinta-feira (15), entre gestores da Secretaria Estadual da Saúde (SESAB) e o prefeito do município, Luciano Pinheiro. Desativada desde 2013, a unidade teve seu perfil de atendimento redesenhado por técnicos da SESAB, tomando como base as necessidades da região e discussões com gestores da região de Jacobina. Com a reativação dos serviços do hospital, a estimativa é que o Governo do Estado faça um investimento de cerca de R$3,2 milhões por ano.

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, afirmou que há total disponibilidade do Governo do Estado para que a proposta vá a frente e que o HRVG seja de fato reaberto. "O governador Rui Costa determinou que a situação da saúde de Jacobina fosse resolvida e que o hospital fosse reaberto".

O prefeito Luciano Pinheiro ressaltou que, além do incentivo do Governo do Estado, o município contratará serviços ao HRVG, dentro das suas necessidades. “Estamos dando um passo importante. A nossa população sofreu bastante durante os últimos anos e hoje vislumbramos uma nova perspectiva, com o bom funcionamento dos PSFs, com a nossa UPA atendendo a contento, com o Hospital Antônio Teixeira priorizando o materno-infantil e o Hospital Regional com o segmento de traumatologia, cirurgias eletivas e que ainda passa a funcionar como uma unidade reguladora, ou seja, com a realidade da Policlínica. Desse modo, diminuiremos de forma significativa a quantidade de procedimentos fora do domicílio”.

Hospital referência

Os 76 leitos da unidade servirão como retaguarda clínica, cirúrgica e pediátrica para o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho e para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Jacobina e Capim Grosso, com acesso regulado pela Central Estadual de Regulação. O hospital será também referência para os traumas ortopédicos de média complexidade, principalmente as fraturas fechadas de pacientes que não apresentem comorbidades, que demandem procedimentos cirúrgicos programados. O secretário informou, ainda que, além das cerca de 570 internações por mês nas áreas de clínica geral, cirúrgica, ortopédica e pediátrica, o hospital será também referência para cirurgias eletivas, nas especialidades de cirurgia geral, ginecologia, urologia, angiologia e colo-proctologia.

Ainda segundo o gestor, o HRVG deverá oferecer também assistência ambulatorial, com realização de consultas médicas especializadas e de outros profissionais de nível superior a usuários egressos da própria unidade após tratamento cirúrgico e para pacientes referenciados pela Secretaria Municipal de Jacobina para avaliação cirúrgica, realização de pré-operatório e agendamento do procedimento.

