Quatro armas são apreendidas com investigado por agredir mulher

Um fuzil Taurus T4, calibre .556, uma carabina Taurus CTT .40, uma espingarda de repetição CBC calibre 12 e uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, foram apreendidas na terça-feira, 15, com um homem investigado por violência doméstica, no município de Campo Formoso, no centro-norte baiano.

Após investigação da Delegacia Territorial do município, o homem, que diz ter Certificado de Registro na condição de caçador, atirador e colecionador de armas, usou identidade falsa para conseguir autorização.

"As armas foram apreendidas por determinação do Poder Judiciário. Suspeita-se que elas tenham sido obtidas mediante falsidade ideológica junto ao Exército, visto que, à época da obtenção da autorização de compra, o suspeito já respondia por crime na comarca de Campo Formoso, o que o impediria de obter a licença”, relatou o delegado titular de Campo Formoso, delegado Atílio Dias da Silva Tércio.

De acordo com a Polícia Civil, as armas foram encaminhadas para a DT, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. O caso será levado para a Polícia Federal para que seja averiguado, junto à União, o crime de falsidade ideológica.

adblock ativo