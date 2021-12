Quase 100 agricultores familiares recebem títulos de terra em Gentio do Ouro

Foram entregues títulos de terra a 94 famílias de pequenos agricultores de Gentio do Ouro. O documento, um dos instrumentos do ‘Projeto Bahia Mais Forte, Terra Legal’, assegura segurança jurídica e permanência no campo com qualidade de vida. O certificado garante, também, sucessão rural às famílias beneficiadas pelo documento. Outra vantagem é ter acesso a financiamento junto a instituições financeiras e outras políticas públicas que viabilizam melhorias na produção, aquisição de insumos ou outros investimentos, além de aquisição de bens duráveis, também são ganhos de quem conta com o título.

O 'Bahia Mais Forte, Terra Legal' viabiliza ações integradas e descentralizadas para a regularização fundiária de terras públicas, rurais e devolutas ocupadas e beneficiadas por agricultores e agricultoras familiares nos 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia. De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR), Jeandro Ribeiro, o título de terra dá a segurança para o agricultor de uma linha sucessória. “Com o certificado, a propriedade passa a ser da família, o que contribui na redução dos índices de evasão do campo”, explica.

