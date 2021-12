Projeto Escolas Culturais é implantado em Itaberaba

O projeto Escolas Culturais chegou ao município de Itaberaba nesta quinta-feira (9) e foi implantado no Colégio Modelo. Este é o sexto município baiano a receber o projeto, que já foi lançado em Itabuna, Juazeiro, Gandu, Bom Jesus da Lapa e Feira de Santana.

Apresentações de música, poesia e manifestações artísticas protagonizadas por estudantes da rede estadual de ensino marcaram o evento de implantação do projeto, que contou com a presença do secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro.

O secretário foi recepcionado pelo grupo Electric Dance, com uma performance de Flash Mob surpresa sobre arte urbana. Na sequência, houve apresentações do grupo de percussão da Escola Municipal João Almeida, conhecido como Batukejan, do Circo a Céu Aberto e do Teatro Mamulengo, projetos apoiados pelo Fundo de Cultura da Bahia (FCBA).

Walter Pinheiro destacou que este projeto abre a escola para a comunidade e potencializa a cultura territorial, ao mesmo tempo em que promove o protagonismo estudantil. "Este é um processo muito importante para a região que é rica em cultura, que tem um trabalho já instalado em uma cidade cujo o traço cultural é muito forte. Portanto, a ideia das Escolas Culturais é interagir com este traço, com a cidade, com o Território”, afirmou.

A aluna Fabrizia Macedo, 18, 3º ano, do Colégio Modelo, falou da importância do projeto na escola. “Fiquei muito feliz pela implementação do Projeto Escolas Culturais, pois valoriza a cultura de nossa cidade e incentiva os colegas a mostrarem seus talentos”. “Com este projeto, a escola vai adquirir outro perfil, se tornando um espaço cultural, de interação, exibição de talentos e troca de conhecimento”, completou a estudante Vilena Dávila Sampaio, 15, do 1º ano do Colégio Modelo.

Segundo o diretor do Colégio Modelo de Itaberaba, Gideon Santos Miranda, a concretização do projeto é um sonho antigo para toda a comunidade escolar. "É um privilégio esta escola ter sido contemplada para a implantação do Projeto Escolas Culturais no qual podemos visualizar com mais ênfase o protagonismo juvenil, reforçando a parceria entre escola e comunidade. Além disso, a iniciativa amplia as possibilidades de aprendizagens e o desenvolvimento de diferentes competências", conclui.

Educar para Transformar

O projeto Escolas Culturais, que integra o programa Educar para Transformar, será implantado em 85 unidades escolares, em 85 municípios, potencializando os projetos artísticos e culturais já existentes e fomentando novas atividades. As escolas estão sendo requalificadas para o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a dança, música, audiovisual, literatura, inovação e empreendedorismo, entre outros.

