Projeto Escolas Culturais chega a Feira de Santana

O Projeto Escolas Culturais, que beneficiará, inicialmente, 85 escolas localizadas em 85 municípios de todos os Territórios de Identidade, chegou ao Colégio Modelo de Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia. Esta é a quinta unidade da rede estadual de ensino a receber o projeto, que já foi implantado em Itabuna, Juazeiro, Gandu e Bom Jesus da Lapa. O lançamento foi realizado na tarde dessa quarta-feira (1º), com a presença do secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, que foi recepcionado ao ritmo do carimbó.

Durante a abertura, os estudantes também realizam apresentações de música, teatro, de artes patrimoniais e grafitagem. O Núcleo Antônio Gasparini do Neojiba e o ativista cultural Asa Filho fizeram participações especiais. O lançamento do projeto ainda teve performances de estudantes de outras escolas da rede estadual, como os do Colégio Estadual Juiz Jorge Farias Goes, de Feira de Santana, que são envolvidos no Projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA), e do grupo Black Dance, do Colégio Estadual Elisabeth Chaves Veloso, em Salvador.

Segundo Pinheiro, o Projeto Escolas Culturais promove o protagonismo estudantil e a requalificação da escola, abrindo as portas para a comunidade para se tornar um espaço voltado à produção e à valorização da cultural do Território de Identidade onde está inserida. “O projeto nasceu exatamente para tirar o muro que separa as escolas do território e o território das escolas. Com este projeto, estamos dando asas, trazendo a comunidade para a escola”, afirmou, destacando que o projeto é marcado por um forte viés pedagógico.

Incentivo à arte

A estudante Amanda Caroline Nascimento, 19 anos, 3° ano, dançou o carimbó no evento. Para a jovem, que deixa a unidade este ano, o projeto é mais uma iniciativa positiva. “Já temos vários projetos de arte e cultura aqui e, com a chegada do Projeto Escolas Culturais, nós só ganhamos”. O colega e parceiro dela na apresentação, Adryel Wesley Santos, 19, 8° ano, estava igualmente entusiasmado. "O projeto vem para abrir muitas portas para os estudantes e para a comunidade. É uma boa iniciativa e, com certeza, vai movimentar e dar ainda mais vida à nossa escola", disse.

O diretor do Colégio Modelo, Edvan Nascimento, acredita que o projeto Escolas Culturais vai potencializar as criações estudantis. “Esse projeto tem muita relevância, principalmente para nossa unidade escolar, onde temos uma clientela bem diversificada; meninos e meninas com projetos maravilhosos de vida, de cultura, de arte e de expressão corporal. Esta iniciativa que o governo está ampliando na escola multiplica, cada vez mais, os diversos talentos que temos aqui", comemora.

