Projeto de valorização do turismo religioso é entregue ao governo estadual

Um projeto de investimento no desenvolvimento do turismo religioso na região de Senhor do Bonfim foi apresentado ao secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, pelo prefeito do município, Carlos Brasileiro, nessa quinta-feira (21), na sede da Secretaria do Turismo da Bahia. A proposta, relatou o gestor municipal, é construir um mirante no entorno da igreja que fica no topo da Serra da Maravilha, local de riquezas naturais e de trilhas para práticas esportivas e ecológicas. Em uma segunda etapa a ideia é instalar uma grande estátua de Jesus Cristo no local.

O prefeito de Senhor do Bonfim lembrou que o município situa-se em parte da Chapada Diamantina, com diversas potencialidades no âmbito do turismo religioso, de aventuras e no ecoturismo, além de ser palco de uma das festas de São João mais tradicionais da Bahia. “Com as obras propostas no nosso projeto, queremos valorizar as potencialidades da Serra da Maravilha, alinhando com outras atividades já praticadas no local, como o ciclismo, o motociclismo e o rali e as caminhadas por trilhas”, detalhou. O secretário Fausto Franco garantiu que o projeto será avaliado pela sua equipe. “Nosso objetivo é fortalecer, cada vez mais, o segmento de turismo religioso na Bahia, que já possui valiosos atrativos. As novas propostas serão devidamente analisadas”.

Durante o encontro, também foi discutido o projeto de reforma e modernização do Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, “importante equipamento para realização de eventos artístico-culturais e atividades ligadas ao turismo de negócios em Senhor do Bonfim”, conforme o prefeito Carlos Brasileiro. Construído na década de 1970, o prédio necessita de uma reforma na estrutura e, de acordo com a proposta, as obras devem incluir a recuperação de poltronas, cochias, camarins e telhado.

