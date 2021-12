Projeto de reciclagem desenvolvido na UEFS integra Política Nacional de Resíduos Sólidos

O projeto “Fabricação de Sabão Reciclado com Óleo Vegetal”, desenvolvido pelos estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), foi homologado na Plataforma Educares (2017), espaço virtual criado pelo Ministério do Meio Ambiente para apoiar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que tem como objetivo mapear e divulgar práticas de Educação Ambiental e Comunicação Social que possam inspirar a sociedade brasileira a enfrentar os desafios de sua implementação.

A experiência pedagógica dos alunos da UEFS se deu a partir da interação entre a instituição de Ensino Superior e as escolas de Educação Básica, por meio do Novos Talentos - Programa Popularização da Ciência e Alfabetização Científica: Formação Continuada e Descoberta de Novos Talentos. Coordenado pelo professor Aristeu Vieira, o projeto foi elaborado pelas professoras Kleide de Andrade Ribeiro e Luciara Alves da Cruz, do Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, e contou com a participação dos alunos Danyel Ormundo, Evely Lima e Suelle Alves.

O objetivo do projeto “Fabricação de Sabão Reciclado com Óleo Vegetal” foi o reaproveitamento de óleo vegetal, a partir de uma abordagem reflexiva, crítica e motivadora acerca dos problemas ambientais causados pelo descarte inadequado de óleo a partir de oficinas. Foram realizadas oito oficinas em 2016, com a participação de 200 pessoas. A primeira aconteceu no espaço da Equipe de Educação Ambiental (EEA) da UEFS e as demais, nos Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e Escola Municipal Professor Oscar Damião Almeida, em Feira de Santana, e no Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, povoado de Retiro, município de Coração de Maria.

O projeto, que resultou do curso de formação extracurricular de professores e alunos da rede básica, abordou a questão dos resíduos sólidos e os benefícios da reciclagem como elemento didático, tendo como meio veiculador a escola. Os alunos e professores da Educação Básica adquiriram conhecimentos teóricos e práticos relacionados à reciclagem como alternativa viável e ecologicamente correta de reaproveitamento de óleo de cozinha para a produção de sabão e a minimização dos impactos ambientais causados pelo descarte do óleo no meio ambiente. As oficinas foram ministradas pelos professores pelos alunos da escola básica que participaram do curso de formação do Projeto Novos Talentos, em parceria com os bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Biologia do CEGLVF, e teve a participação de pais, alunos, professores, funcionários das escolas, estudantes da UEFS e membros da comunidade.

