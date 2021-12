Projeto de Irrigação Mirorós ganha reforço de equipamentos agrícolas

Agricultores do distrito de Mirorós, no município de Ibipeba, no Médio São Francisco baiano, são beneficiados com equipamentos, entre os quais uma roçadeira hidráulica, uma retroescavadeira e um trator com implemento, além de cinco condicionadores de ar para as estações de bombeamento do projeto de irrigação. A ação, que contribui para o Projeto Público de Irrigação de Mirorós, é da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), em um investimento de cerca de R$ 500 mil.

O superintendente regional da CODEVASF em Bom Jesus da Lapa, Harley Nascimento, fala sobre os benefícios dos equipamentos para os agricultores. “A roçadeira hidráulica vai facilitar o trabalho de manutenção do perímetro, principalmente dos canais e das estradas. As outras máquinas também terão enorme serventia para Mirorós. Além dos equipamentos, os investimentos realizados para pagar a vigilância e as contas de energia do perímetro reforçam o apoio da Companhia aos produtores locais”.

O gestor também anunciou os próximos investimentos em Mirorós, como a aquisição de motores elétricos; soft-starter para motores das estações de bombeamento; medidores de vazão ultrassônico; medidores de vazão eletromagnético para as estações de bombeamento; rolo compactador vibratório pé de carneiro; e hidrômetros. O custo estimado nesse investimento é de, aproximadamente, R$ 540 mil. “Com isso, ao todo, desde 2011, o investimento da CODEVASF na compra de equipamentos para Mirorós chegará a quase R$ 17 milhões”, calcula.

O vice-prefeito de Ibipeba, Jovino Barreto, destaca a atuação da empresa na região. “A CODEVASF é uma baita irmã para o nosso município. Sempre presente, está trazendo máquinas importantes, principalmente para o distrito de Mirorós”.

