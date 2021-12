Projeto Aluno Nota 10 homenageia estudantes de São José do Jacuípe

Em cerimônia que contou com a presença da comunidade escolar e familiares, 22 estudantes do Colégio Estadual Berilo Vilas Boas, em São José do Jacuípe, foram homenageados pelo projeto “Aluno Nota 10”. No evento, realizado esta semana, os alunos foram reconhecidos por meio de critérios de comportamento, disciplina, comprometimento e bom desempenho no processo de ensino e aprendizagem.

“É interessante receber este reconhecimento. Acho que posso contribuir bastante no desenvolvimento pedagógico, porque participo bastante das atividades propostas, sejam de cultura, arte ou esportes. Também me considero uma boa aluna na sala de aula e acredito que o exemplo serve para motivar os colegas”, disse Iveline Oliveira, 17, do 2º ano do Ensino Médio.

Beatriz Rios, 15, do 1º ano do Ensino Médio, destacou que a proposta do projeto acaba promovendo um bom ambiente na escola. “Incentivar os alunos a melhorar a postura escolar nos diversos seguimentos contribui para que a própria escola seja beneficiada, pois conseguimos que todos cresçam na sua formação. É o primeiro ano que estou no colégio e fiquei muito feliz com a iniciativa”, disse.

A diretora Núbia Oliveira explicou que o objetivo do projeto não é que o aluno tire nota dez nas provas, mas que tenha uma formação cidadã. “Queremos que os estudantes possam ser motivados a terem um comportamento em que se tornem protagonistas. É uma concepção que procuramos dentro da diversidade do ensino, com o envolvimento deles em todos os aspectos do ensino aprendizagem e não apenas na sala de aula”.

