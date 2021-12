Professor de Ipiaú divide opiniões ao realizar atividade ironizando Bolsonaro

Uma atividade escolar envolvendo assuntos polêmicos em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, elaborada por um professor da Rede Municipal de Ensino de Ipiaú, a 365 km de Salvador, dividiu opiniões entre os pais de alunos.

Em uma atividade direcionada para estudantes do 8° ano do Colégio Ângelo Jaqueira aparecem questões ironizando Bolsonaro e o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, fazendo referência a sucos de laranja - em alusão a pessoas que fornecem o seu nome e seus dados pessoais, como CPF e conta bancária, para que outras pessoas registrem bens. O comportamento do presidente em meio à pandemia da Covid-19 também surge em forma de crítica.

“Não foi porque as questões e charges falam mal do presidente, mas se ele foi eleito, tem que ser respeitado. Não tem que perder tempo com essas coisas, assim como não tem que debater futebol e religião em sala de aula”, declarou a mãe de um dos alunos ao Giro Ipiaú.

Apoiando o contéudo das questões, o pai de outro aluno da escola ressaltou a importância do debate político entre os jovens. "Política deve ser discuta em sala de aula, salão de beleza, supermercado e em todo lugar", declarou ao site local.

Preso no dia 18 de junho, após investigações da Opeação Anjo, Queiroz teve sua prisão domiciliar decretada nesta quinta-feira, 9, pelo Supremo Tribunal de Justiça

Em nota, a Prefeitura da cidade se pronunciou em relação ao caso.

Leia na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Ipiaú através da Secretaria de Educação e Cultura do Município vem respeitosamente através dessa nota, informar aos munícipes e a imprensa, que age com princípios basilares da administração pública, que são: a Ética, Responsabilidade, Imparcialidade, Moralidade, Impessoalidade, Legalidade e também aos princípios Fundamentados na Constituição Federal, pelo Direito a Democracia e ao Exercício da Educação. Portanto, esclarecemos que tomamos conhecimento na manha desta quinta- feira (9) sobre o conteúdo da charge em critica ao Presidente da República aplicado como atividade para a turma do 8° ano do ensino Fundamental da Escola Municipal Ângelo Jaqueira. Desde já, ratificamos que esta administração age de forma ética e que esta apurando as informações para avaliar o conteúdo das atividades com os princípios que norteiam a educação e a sociedade, observando as normativas legais.”

