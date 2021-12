PRF recupera caminhonete de luxo roubada no início do ano

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram uma caminhonete de luxo, com registro de roubo em abril deste ano, na tarde deste sábado, 17, na cidade de Alagoinhas, distante 120 km de Salvador. Os agentes realizavam fiscalização de combate à criminalidade no Km 101 da rodovia, quando abordou o carro com placas de Pato Branco (PR). O veículo era conduzido por um homem de 56 anos.

Durante a fiscalização no veículo, foram encontradas indícios de adulteração nos elementos identificadores. Os policiais perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, mas com placas clonadas.Após consulta ao sistema de dados, os agentes constataram se tratar, na realidade, de um veículo roubado no mês de abril de 2020, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Questionado, o motorista disse que alugou o veículo por R$ 2 ml pelo período de dois meses. Em seguida, o homem, que reside em Salvador, foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas , para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante. Inicialmente, ele responderá pelos crimes previstos nos artigos 180 (Receptação) do Código Penal.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.

