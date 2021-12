Prefeitura de Senhor do Bonfim autoriza reabertura do comércio

A Prefeitura de Senhor do Bonfim autorizou a reabertura do comércio local, com restrições, que passa a funcionar das 9h às 15h, de segunda a sexta. Ao mesmo tempo, a gestão municipal decretou o toque de recolher, iniciado na segunda-feira (6), com validade até o dia 19 de julho. A restrição à circulação de pessoas e veículos vai das 20h às 5h do dia seguinte. A prefeitura também estabeleceu funcionamento do transporte público até as 16h.

De acordo com o decreto municipal, lanchonetes podem funcionar, mas sem consumo interno. Já as feiras livres só podem funcionar aos sábados, das 7h às 18h. Supermercados, mercadinhos e açougues estão liberados para abrir de segunda a sábado, entre 7h e 15h. Das 15h às 18h o setor só poderá funcionar para recebimento ou entrega de mercadorias.

