Prefeitura de Santo Estevão realiza live comemorativa dos 100 anos da cidade

A prefeitura de Santo Estevão, no Centro-Norte baiano, vai realizar uma live neste domingo, 13, para lançar as comemorações dos 100 anos da emancipação política do município. A partir desta data, será iniciada a contagem regressiva de 100 dias para o centenário. A transmissão ocorre às 17h, pelo Facebook e YouTube da gestão municipal.

A live também marca a abertura dos festejos juninos com o tradicional Arraiá da Modesto, que está completando 26 anos. Vão estar presentes na abertura. atrações musicais como Dona Flor, Eric Gomes, Nosso Destak, Del Feliz e Junina Juventude

“Será uma contagem regressiva para este momento tão importante que será o centenário da nossa querida cidade”, diz o prefeito Rogério Costa (PT).

O evento, que seguirá recomendações das autoridades sanitárias, também vai reunir informações educativas, intercaladas com as apresentações artísticas, que orientem as pessoas a seguirem as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

