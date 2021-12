Prefeitura de Jacobina decreta toque de recolher no município

Em função do número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus em Jacobina, a prefeitura decretou toque de recolher no município, a partir deste sábado (11), das 20 horas às 5h. Quem for flagrado na rua poderá ser enquadrado por crime contra a saúde pública.

Somente pessoas que atuam nos serviços de entrega em domicílio poderão circular no período determinado para o toque de recolher. Bares e restaurantes devem fechar às 18 horas e pessoas que transitem nas ruas nesse horário terá que comprovar a necessidade de estar na rua.

