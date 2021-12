Prefeitura de Irecê compra máscaras pelo dobro do preço com empresa investigada

A prefeitura de Irecê adquiriu máscaras de proteção individual para serviços de saúde com a MS Med Distribuidora de Medicamentos, empresa investigada por vender testes falsos de novo Coronavírus. A compra foi feita com dispensa de licitação em caráter emergencial.

Além disso, os valores se mostraram superiores aos preços de mercado. De acordo com o Diário Oficial do município, a compra de três mil máscaras PFF2 com manta de carvão ativo saiu por R$ 74.400 mil, equivalendo a R$ 24,80 por unidade, o dobro do preço praticado no mercado.

