Prefeitura de Irecê celebra aniversário da cidade

Em comemoração aos 85 anos da cidade, a Prefeitura Municipal de Irecê promove uma série de atividades, a partir desta sexta-feira (25) a 20 de junho, véspera do início dos festejos de São João. A ação inclui entrega de obras, autorizações e ordens de serviços relativos ao Programa Urbaniza Irecê, que está contemplando mais de 100 ruas em todo o município com asfaltamento, construção de passeios e instalação de meios-fios, além de acessibilidade e arborização, bem como esporte, fomento à cultura e lazer para a população. “Tudo isso culminando no melhor São João da Bahia, um momento de grande intensidade e muito trabalho para todos nós", ressalta o prefeito Elmo Vaz.

O gestor municipal destaca a urbanização como “palavra-chave” para o desenvolvimento do município. "Urbanização não é só asfalto. É asfalto, sinalização, saneamento básico, organização das vias, valorização da comunidade e mais saúde pública. Tudo isso somado representa um grande avanço para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento de Irecê, que é o nosso principal compromisso com a população", avalia.

A cultura, o esporte e o lazer também serão contemplados, com destaque para a realização do Festival Cultural Gospel, nos dias 30 e 31/5; o encontro nacional de motociclistas 'Irecê Rota do Sertão'. nos dias 1º e 2/6; o Projeto Domingo na Avenida, com diversas atividades esportivas e de lazer; a continuidade do Projeto Forró na Praça, às sextas-feiras; a abertura dos festejos juninos nos povoados de Itapicuru e Umbuzeiro; e a finalização do Campeonato Municipal de Futebol Master.

Já no pacote de atos previsto pela prefeitura, Elmo Vaz cita a entrega de equipamentos públicos aguardados pela comunidade, como as inaugurações da creche do Bairro Silva Pereira; da reforma e ampliação da Escola Tenente Wilson; da reforma do Ginásio de Esportes; e da requalificação da Avenida Raimundo Bonfim, que recebeu asfalto CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e nivelação de altura para equiparar as duas faixas, visando melhorar a drenagem no local. Completando o ciclo, várias autorizações e ordens de serviço para novas obras estão na agenda governamental. Entre elas, as próximas etapas do Programa Urbaniza Irecê, além da pavimentação da Avenida Mercadão/BA-052 e da continuação da Avenida Adolfo Moitinho, no trecho que liga o Terminal Rodoviário ao campus da Universidade Estadual da Bahia (UNEB).

