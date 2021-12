Prefeitura de Irará vai barrar motoristas de outros municípios para conter proliferação do Coronavírus

Até o dia 3 de julho, motoristas deverão apresentar comprovante de residência para entrar no município de Irará, no Norte baiano. A restrição foi anunciada pela prefeitura e visa frear a propagação do novo Coronavírus.

Além das barreiras sanitárias, a gestão local também adotou outras medidas durante o período marcado pelos festejos juninos. Até o dia 4 de julho, fica proibido acender fogueiras e soltar fogos de artificio em Irará. O toque de recolher vale também pelo mesmo período e veta a circulação de pessoas nas vias públicas entre 21h e 5h.

Moradores também não poderão consumir bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e vias públicas e eventos de qualquer tipo que gere aglomerações permanecem desautorizados.

Irará acumula 1.365 casos confirmados de Covid-19, com 24 óbitos, segundo boletim municipal de terça-feira (22).

