Prefeitura de Feira publica novas nomeações para secretariado

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (7) novos nomes que irão compor o seu secretariado. Jairo Alfredo Carneiro Filho irá comandar a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Pablo Roberto Gonçalves da Silva, secretário de Desenvolvimento Social, assume também as gestões do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS), Fundo Municipal dos Direitos da Pessoas Idosa (FMDPI) e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Já o engenheiro João Vianey Marval da Silva foi nomeado para a Superintendência de Operações e Manutenção. Outras nomeações foram Vitor Carneiro Dourado para a chefia da Divisão de Execução Contábil da Secretaria da Fazenda; Emerson Tavares Ribeiro para a chefia da Divisão de Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social; Renata Cardozo Maia Ribeiro para a diretoria do Departamento de Publicidade, da Secretaria de Comunicação Social; Agostino Froes da Motta Oliveira para a diretoria do Departamento de Administração, do Hospital Inácia Pinto dos Santos; e Leonir Barros Souza Cerqueira para a diretoria do Departamento de Gestão de Patrimônio, da Secretaria de Administração.

adblock ativo