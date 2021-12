Prefeitura de Feira de Santana registra seis mil infrações por uso indevido de celular

A Superintendência de Trânsito de Feira de Santana registrou seis mil infrações em decorrência do uso indevido de aparelho celular durante condução de veículos, no período de junho de 2020 a junho de 2021. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é do tipo gravíssima.

O superintendente Cleudson Almeida afirmou que campanhas educativas foram intensificadas no município, visando reduzir as irregularidades.

Ainda segundo o gestor, três situações são as mais frequentes quanto ao uso irregular do aparelho durante condução de veículos: dirigir segurando o celular, conduzir manuseando o aparelho e guiar falando ao telefone. (Com informações do Acorda Cidade).

