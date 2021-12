Prefeitura de Feira de Santana prorroga flexibilização de abertura de comércio e shopping

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, prorrogou o decreto que flexibiliza a abertura do comércio até o dia 6 de julho. A medida foi anunciada em edição extra do Diário Oficial do Município, nessa segunda-feira (29). De acordo com o documento, todos os estabelecimentos com área de até 200 metros quadrados vão funcionar das 9h às 16h, com base em um escalonamento.

Nas segundas, quartas e sextas-feira estão autorizadas a funcionar, por exemplo, óticas, locadoras, concessionárias, lojas de conveniência, floristas e outros. Já nas terças, quintas e sábados, funcionam lojas de material de construção, barbearias, salões de beleza e outros.

Os shoppings seguem em funcionamento das 12 às 19h, de segunda a sábado e fecham nos domingos e feriados. As praças de alimentação ainda seguem fechadas em qualquer dia. Já a Ceasa e o Centro de Abastecimento abrem em regime de horário reduzido, das 4h às 14h. O Mercado de Arte Popular, galerias e afins devem funcionar das 9 às 16h, ficando vedada a abertura dos seus bares e restaurantes (permitidos apenas os serviços de atendimento delivery e take away).

adblock ativo