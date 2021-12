Prefeitos de Rodelas e Piritiba são punidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) puniu, na última quinta-feira, 2, os prefeitos de Rodelas, Geraldo Jackson Menezes Lima, e Piritiba, Samuel Oliveira Santana, pelo pagamento indevido de multas e juros junto à Previdência Social no exercício de 2019.

O relator do processo, conselheiro Fernando Vita, determinou o ressarcimento de R$ 44.004,39 para os cofres municipais de Rodelas, pagos com recursos pessoais do prefeito, e ainda estipulou multa de R$ 1,5 mil.

Já em Piritiba, o conselheiro Francisco Netto, multou o prefeito em R$ 3 mil e determinou o ressarcimento de R$ 35.877,39 para os cofres públicos.

Cabe recurso da decisão.

