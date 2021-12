Prefeito eleito de Jacobina reduz próprio salário ao mínimo nacional

O primeiro ato administrativo do prefeito eleito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB), foi a redução do próprio salário, por meio de um decreto municipal, a ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (4). Atualmente, o salário do prefeito de Jacobina é de R$ 16 mil. Com o decreto, o novo gestor passará a receber, durante 12 meses, o equivalente a R$1.100,00.

De acordo com o gestor, a atitude é uma forma de "viver como o povo". “Não adianta apenas o discurso, tem que ser na prática. O prefeito tem combustível, telefone, assessoria e outras coisas que já nos colocam 100 vezes mais à frente do trabalhador e da trabalhadora. Além disso tudo, se com um salário o trabalhador e a trabalhadora conseguem sobreviver, por que o prefeito não consegue”, disse ao Bahia Notícias.

Questionado sobre o período de validade do decreto, o gestor de 37 anos, que foi eleito com 45,82% dos votos válidos, afirmou o prazo se justifica por conta de um projeto de lei municipal que pretende aumentar o salário do prefeito em 2022. “Não adiantaria tomar agora uma decisão em cima de algo que pode não estar mais valendo no futuro. Quando chegar em janeiro do próximo ano, que a nova lei vigorar, avalio uma nova mudança”, explicou.

Tiago Dias disse que espera que a medida se estenda para o legislativo municipal e para a classe política de todo o Estado. (Informações do Bahia Notícias).

