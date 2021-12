Prefeito de Souto Soares pede a pavimentação de trecho da BA-427

O prefeito do município de Souto Soares, André Luiz Sampaio Cardoso, esteve em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (SERIN) do Governo da Bahia, reivindicando a pavimentação de 4,5 km da BA-427, no trecho que liga a sede municipal ao distrito de Campo Alegre.

Acompanhado pelo ex-prefeito Amarildo Neves de Souza, André Luiz solicitou, também, a liberação de recursos de convênio com a CAR para a realização de limpeza de aguadas no município.

