Prefeito de Morro do Chapéu é acusado de pagar cota a vereadores

O ex-prefeito de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, Edgard Dourado, revela o seu descontentamento com a gestão do sobrinho, o atual prefeito Léo Dourado. Edgard fala em gastos exagerados com gasolina e pagamento de cotas do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) para vereadores.

"Eu não estou criticando Léo, que é meu sobrinho, afilhado, estou criticando o gestor. Agora o que está acontecendo de processo para afastamento dele da prefeitura pode não concretizar, mas o processo está aí. É porque nunca me ouviu. Se tivesse me ouvido, não estava acontecendo isso. Não tinha botado gasolina para dar volta na terra e na lua e voltar. Não tinha feito acordo com vereadores para dar R$ 50 mil a cada um, do FINISA. Nove vereadores vezes 50 seria 450 mil reais. Com R$ 450 mil se faz muita coisa”, disse Edgard Dourado. (Com informações do Bahia Notícias).

adblock ativo