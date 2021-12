Prefeito de João Dourado solicita recuperação de Unidades Básicas de Saúde

O secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, recebeu em audiência o prefeito de João Dourado, Celso Loula Dourado, que reivindicou a reforma e o envio de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e dos distritos de Gameleira e de Mata do Milho. Também em pauta, o pedido de uma retroescavadeira e a perfuração e instalação de seis poços artesianos nos povoados do município.

