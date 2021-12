Prefeito de Irará terá que devolver R$ 44,1 mil por atraso em pagamentos de obrigações previdenciárias

O prefeito de Irará, Juscelino Souza dos Santos, foi punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), em sessão desta quinta-feira (9). A punição se deve a atraso no pagamento de obrigações previdenciárias, em 2017, e, por este motivo, o relator do processo, Francisco Netto, multou o gestor em R$ 5 mil e determinou a devolução, com recursos pessoais, no valor de R$ 44,1 mil.

Segundo o TCM-BA, os atrasos são relacionados aos processos de pagamento nº 80, 81, 159, 236, 1.212 e 1.612.

