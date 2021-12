Pré-candidata à prefeitura, Juliana Araujo apresenta propostas para geração empregos em Morro do Chapéu

Atual vice-prefeita e pré-candidata à prefeitura de Morro de Chapéu, a 450 km de Salvador, Juliana Araújo (PL) apresentou na manhã desta terça-feira, 23, propostas para a geração de emprego para a cidade. A candidata também pretende implantar o Centro Tecnológico da Chapada.

Entre as propostas da gestora, estão a exportação de tecnologia e o fomento à agricultura familiar. "A meta é Morro do Chapéu exportando tecnologia. Vamos capacitar e desenvolver aplicativos e, ao mesmo tempo, esta iniciativa vai gerar renda para os jovens", afirmou. "Compras da alimentação escolar, por exemplo, podem ser feitas dos agricultores familiares e, assim, aumentar a sua renda", completou Juliana Araujo.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassa verbas para municípios brasileiros com o objetivo de complementar a alimentação dos alunos matriculados na rede pública de ensino. Segundo Juliana Araújo, a ideia é criar condições para levar uma Instituição de ensino superior ao município.

"A nossa proposta é criar condições para atrair uma faculdade para a nossa cidade. Assim, os jovens da região poderão estudar em cursos superiores e isso também abre vagas de trabalho nessa instituição; além da instituição de ensino superior aquecer a economia da cidade”, disse.

Outra via para a geração de empregos, de acordo com a pré-candidata, é o fomento ao turismo. “A nossa administração municipal vai priorizar as compras no comércio local e o resultado será o aquecimento da economia e o surgimento de mais postos de trabalho no município”, frisou.

