Povoados de Antônio Cardoso são contemplados com abastecimento de água

Os 580 moradores dos povoados de Travessão, Barra do Paraguaçu e Queimadas, no município de Antonio Cardoso, irão receber sistema de abastecimento de água. As obras, que foram autorizadas na manhã deste sábado (11), pelo governador Rui Costa, presente na cidade, começam na próxima semana e devem ser concluídas em 180 dias. Orçadas em R$ 2,2 milhões, recurso do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP), o serviço será executado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) e abrange a instalação de 13 quilômetros de rede de distribuição e 150 ligações domiciliares.

A lavradora Maria do Carmo Barbosa, moradora do Travessão, se diz aliviada com a novidade. “Passei a vida carregando baldes de água na cabeça, levando do poço distante para casa. Agora a vida vai melhorar” comemorou. O governador Rui Costa enalteceu: “Água é sinônimo de vida e saúde e é por isso que fizemos o maior investimento em abastecimento de água da história da Bahia. É um direito de todos os seres humanos”.

Ainda no campo de fornecimento de água, o governador inaugurou o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA), no distrito de Orobó, e assinou uma ordem de serviço para implantação de outro SIAA na localidade da Ilha dos Campinhos, integrando a construção de uma casa de química, um reservatório, adutora de 930 metros, rede de distribuição de 1.290 metros e instalação de 100 ligações domiciliares. O valor da obra é de R$150 mil. O governador formalizou, ainda, a licença que prevê a celebração de um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a Prefeitura Municipal e a Associação Comunitária Nossa Senhora dos Navegantes, beneficiando 80 famílias e estimulando a caprino e bovinocultura, com investimento de quase R$500 mil.

