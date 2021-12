Povoados de Antônio Cardoso irão receber sistema de abastecimento de água

As obras de implantação do sistema de abastecimento de água para atender aos povoados de Travessão, Barra do Paraguaçu e Queimadas serão autorizadas neste sábado (11), no município de Antônio Cardoso, pelo governador Rui Costa. Orçadas em R$ 2,2 milhões, as obras da Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA) serão realizadas com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP) e envolvem a implantação de 13 quilômetros de rede de distribuição e 150 ligações domiciliares, beneficiando 580 habitantes.

Durante a solenidade, que acontece às 9h, na Praça Bule Bule, no centro da cidade, o governador também assina ordem de serviço para a implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA) na localidade da Ilha dos Campinhos e inaugura o SIAA da localidade de Orobó. Ainda no município, Rui Costa autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio com a Associação Comunitária Nossa Senhora dos Navegantes e com a prefeitura do município, no âmbito do Programa Bahia Produtiva, para limpeza, ampliação e requalificação de aguadas, trazendo benefícios para 80 famílias.

