Ponto de coleta de óleo vegetal é mantido na universidade estadual de Feira

Visando a sustentabilidade ambiental, a Equipe de Estudo e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana (EEA/UEFS), em parceria com a ONG Movimento Água é Vida, mantém em funcionamento o ponto de coleta de óleo vegetal usado na preparação de alimentos. O óleo utilizado em casa ou em restaurantes deve ser acondicionado em garrafas PET e entregue na sede da EEA, no campus da UEFS, na Av. Transnordestina, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 18 horas.

O ponto de coleta recebe, também, doações de papel impresso, embalagens de papel, papelão, livros, jornais e revistas, além de materiais que estejam limpos e sem contaminação, para o reaproveitamento e descarte correto.

Mais informações: (75) 3161-8789 ou eea@uefs.br.

