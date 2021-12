Policlínica Regional de Senhor do Bonfim deverá ser concluída em oito meses

As obras da Policlínica Regional de Saúde em Senhor do Bonfim foram visitadas, nesta segunda-feira (30), por gestores da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e dos municípios que compõem o consórcio interfederativo de Saúde da região. Com um investimento de R$ 22 milhões, a unidade está sendo construída na Rodovia BA 131, desde o dia 7 de maio, e a previsão é que seja concluída em oito meses. O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, informa que serão 18 especialidades médicas disponíveis na policlínica.

A policlínica atenderá a 12 cidades – Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Ponto Novo, Senhor do Bonfim, Queimadas, Nordestina, Pindobaçu e Cansanção – que representam 384 mil habitantes. A área de 12 mil metros quadrados onde está sendo instalada passará também por serviços de urbanização, paisagismo, terraplanagem e pavimentação.

Os gestores também foram ao Hospital Dom Antônio Monteiro, que está passando por obras de reforma e ampliação, resultado de um convênio firmado entre o município de Senhor do Bonfim e a SESAB. Com as intervenções, a unidade terá 25 leitos de UTI, sendo dez adulto, dez neonatal e cinco de cuidados intermediários. Ainda em Senhor do Bonfim os representantes da SESAB acompanharam o início dos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h), cujo investimento estadual foi de mais de R$ 400 mil para a aquisição de mobiliário e equipamentos, de acordo com o secretário Fábio Vilas-Boas.

