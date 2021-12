Policlínica Regional de Saúde é inaugurada em Feira de Santana

A Policlínica de Saúde da Região de Feira de Santana, inaugurada nesta segunda-feira (28) pelo governador Rui Costa, irá atender a 27 municípios do Consórcio Interfederativo de Saúde Portal do Sertão, com disponibilidade em 18 especialidades. O investimento na nova unidade de saúde do Estado é de R$ 26,7 milhões, distribuídos entre obra e equipamentos. A estimativa do governo é que os serviços médicos alcancem a cerca de 800 mil baianos.

A unidade, ressaltou Rui Costa, tem a função de reforçar a atenção básica de Saúde da região. “É um equipamento importantíssimo para fechar um diagnóstico, como afirmam os médicos. Estamos garantindo que todas as regiões do Estado possam completar o diagnóstico dos pacientes que tinham dificuldade de atendimento em algumas especialidades e, com isso, reforçar o que eu considero prioridade na Saúde Pública, que é a prevenção”, pontuou o governador que, durante a inauguração, entregou 13 ambulâncias para municípios da região, em um investimento de R$ 1,3 milhão, e 12 equipamentos para a área de Saúde, ação que representou mais de R$ 400 mil.

Consultas para exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecocardiografia, eletroencefalograma, endoscopia e colonoscopia são alguns dos serviços médicos que a Policlínica de Feira de Santana irá prestar à população. A unidade tem ainda capacidade para fazer cirurgias de baixa complexidade, que incluem procedimentos de vasectomia, cauterização e cuidados com o pé diabético, além de biopsias de mama, tireoide, próstata, dérmica e gastroentera. Instalada em uma área de mais de dez mil metros quadrados, o equipamento conta, também, com 14 micro-ônibus para realizar o transporte dos pacientes que integram o Consórcio Público de Saúde da Região.

Quinta unidade do tipo instalada no Estado, a unidade, assim como as demais, ficará 40% de seus custos sob a responsabilidade do governo e os municípios consorciados cobrirão os 60% de forma proporcional ao tamanho de sua população. Os municípios atendidos pela policlínica são Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Baixa Grande, Candeal, Capela do Alto Alegre, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Gavião, Ichú, Ipecaetá, Ipirá, Irará, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.

Novo Hospital Geral - Na ocasião, o governador apresentou o projeto de construção do novo Hospital Geral Clériston Andrade 2. Serão investidos R$ 40 milhões, entre obras e equipamentos. A unidade a ser implantada segue o modelo executado no HGE, em Salvador, e no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Conforme Rui Costa, o HGCA 2 terá três pavimentos anexos ao edifício antigo, com setor de Bioimagem que contará com tomógrafos, raio-x, ecocardiograma e doppler. O hospital também contará com o Centro de Hemorragia Digestiva. A unidade hospitalar terá, ainda, uma nova unidade de UTI adulto com 40 leitos e um centro cirúrgico com 11 salas de cirurgia e uma central de material e esterilização. A previsão é de que a obra fique pronta em 12 meses.

