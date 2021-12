Policlínica de Irecê comemora um ano de existência com Feira de Saúde

Para comemorar o primeiro ano de funcionamento da Policlínica Regional de Saúde de Irecê, será realizada, nesta quinta-feira (13), uma feira de saúde com a oferta de diversos serviços que não são ofertados na rotina, a exemplo dos odontológicos. O evento, que acontecerá durante todo o dia, atenderá prioritariamente à população dos municípios consorciados. Em um ano de existência, a unidade contabilizou, até novembro último, um total de 58.142 atendimentos realizados, sendo 26.117 consultas especializadas e 32.025 exames, constituindo-se na policlínica responsável pelo maior número de atendimentos mensais. O evento, que acontecerá durante todo o dia, atenderá prioritariamente à população dos municípios consorciados.

A Policlínica Regional de Irecê responde pelo atendimento à população de 25 municípios da Região Centro Norte do Estado, com uma cobertura de 572.644 habitantes, e é gerida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê. A unidade é voltada para o atendimento assistencial de média e alta complexidade da atenção secundária da saúde. O diretor da policlínica, Fernando Luiz Failla, fala sobre os resultados alcançados pela policlínica. “São bastante satisfatórios, com um grande quantitativo de atendimentos realizados. A meta pata 2019 é melhorar a qualidade da assistência prestada”.

Além dos exames e consultas, a unidade realiza procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, coleta de material para biópsia e faz análise patológica, através de laboratório terceirizado. Para o seu funcionamento foram investidos R$ 25 milhões. A gestão, assim como das demais policlínicas, é feita de forma conjunta, entre o Governo do Estado e os Consórcios de Saúde, formados pelos municípios da região interessados em dividir os custos com a assistência à população.

O atendimento é agendado pelas Secretarias Municipais de Saúde e quem reside fora do município em que foi construída a policlínica conta com micro-ônibus, que faz o traslado gratuitamente, para levar o paciente do município até a unidade e depois no retorno para casa. A Policlínica Regional de Irecê tem os seguintes municípios consorciados: Amperica Dourada, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Bonito, Buritirama, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ierecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Morro do Chapéu, Presidente Dutra, São Gabriel, Souto Soares, Tapiramutá, Uibaí, Xique-Xique.

