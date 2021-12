Policiais resgatam criança de 10 anos vítima de exploração sexual em Itaberaba

Após denúncias, uma garota de 10 anos doi resgatada e retirada da situação de exploração sexual no KM 228 da BR 242, trecho de Itaberaba, nesta quinta-feira, 02. A ação foi divulgada neste sábado, 04.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram informados que jovens, aparentemente menores, uma delas utilizando apenas trajes íntimos, estavam abordando motoristas em um posto de combustíveis da região para pedir carona e oferecer serviços sexuais.

Uma equipe esteve no local e encontrou as garotas. Ao avistarem os policiais, duas delas correram. Uma desistiu e foi alcançada. Inicialmente ela contou histórias desencontradas após contato com o Conselho Tutelar local, mas depois relatou o nome e a situação que vivia.

Foi descoberto que as duas jovens que a acompanhavam eram suas irmãs e estavam inseridas no mesmo contexto de exploração sexual e uso de drogas.

A menina e suas irmãs haviam fugido de local destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes um dia antes da abordagem. Para reintegra-la, foi necessário a ajuda de uma psicóloga.

Uma das jovens emocionou os agentes ao revelar o sonho de também ser policial. Ela contou que vivia em uma situação degradante, na qual a sua mãe se prostituía, e foi resgatada por agentes da Instituição.

