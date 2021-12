Policiais Penais do Conjunto Penal de Feira de Santana realizam paralisação nesta sexta-feira

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinpesb) informou que a partir das 8h desta sexta-feira, 9, os policiais penais que trabalham no Conjunto Penal de Feira de Santana vão realizar uma paralisação.

De acordo com informações do Acorda Cidade, os servidores vão paralisar as atividades “em repúdio a atitude desrespeitosa do diretor da unidade, que no dia 24 de setembro manteve todos os servidores em cárcere privado durante cerca de 40 minutos”.

“Até o momento não houve nenhuma retratação por parte do diretor Allan Araújo e esta é uma deliberação da última assembleia que ocorreu no dia 1º. Por conta disso está mantida a paralisação. O prazo dado ao diretor foi de até esta quinta-feira (8), então vamos aguardar a retração pública até às 18h, caso não ocorra iniciaremos às 8h a paralisação”, informou.

O presidente do Sinpesb, Reivon Pimentel, informou que às 9h será realizada uma assembleia para avaliar a situação do conjunto penal do município de Feira de Santana.

adblock ativo