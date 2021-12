Polícia Militar inspira festa temática de garoto de Elísio Medrado

O pequeno morador da cidade de Elísio Medrado, Pedro Henrique Oliveira Silva, comemorou os seus cinco anos realizando o sonho de ter uma festa com o tema "Polícia Militar", realizada no sábado (25). Além da decoração ao seu gosto, o garoto teve uma surpresa: a presença de policiais militares da 99ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O cabo Costa e o soldado J. Silva, do 2º Pelotão de Elísio Medrado, e o tenente Burgos e os soldados Silva, Brandão e Prado, integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), surpreenderam o garoto e apareceram na festa a convite da mãe.

Com a aproximação do carro da PM, Pedro Henrique foi correndo em direção aos militares, que o levaram para dar uma volta de viatura pelo quarteirão. Depois, os policiais participaram dos parabéns e tiraram fotos com o aniversariante. O tenente Burgos, 27 anos, que há quatro anos integra a Polícia Militar da Bahia, ficou emocionado com o entusiasmo do garoto. “Achei muito bacana, porque a escolha dele fez alusão à nossa profissão e, nesse contexto social atual, ficamos muito felizes em sermos reconhecidos. Por isso, o mínimo que poderíamos fazer é prestigiá-lo. Me sinto feliz em envergar a farda da PM e das pessoas que valorizam a nossa profissão e nos veem como heróis”, revela orgulhoso.

Cristiane Oliveira, mãe de Pedro Henrique, conta como começou a paixão do filho pela profissão de policial militar. "Ele via a viatura passar por aqui, ficava eufórico e acabou se encantando com os policiais. Desde então, só fala em ser um policial".

