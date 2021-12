Polícia cumpre mandados em Irecê e São Gabriel em operação sobre compra de testes

A operação "Falso Negativo" foi deflagrada pela polícia na manhã desta quinta-feira (2), para apurar supostas irregularidades na compra de testes para o novo Coronavírus pelo Distrito Federal. Na Bahia, cinco mandados são cumpridos nos municípios de São Gabriel e Irecê. Com apoio de 500 agentes - entre promotores de Justiça, servidores do Ministério Público e policiais -, os mandados são cumpridos na capital do país e na Bahia, bem como em Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

De acordo com informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), há indícios de superfaturamento na compra de testes IgG/IgM pelo governo do Distrito Federal. A compra foi feita sem licitação. A operação conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Semiárido.

adblock ativo