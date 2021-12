Polícia apreende maconha e cocaína em bairro de Feira de Santana

Após denúncias anônimas, uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de dois sacos grandes, 182 buchas pequenas e 17 buchas grandes de maconha; além de seis dolões da mesma substância, em natura; um simulacro de arma de fogo; 60 papelotes e três pedaços de cocaína; uma balança de precisão e dois balaclavas.

De acordo com informações do Acorda Cidade, ao chegar no local, a polícia avistou homens armados, que efetuaram disparos de arma de fogo com a aproximação da viatura. Após a busca no local, as drogas foram encontradas, além de R$ 380,85 em espécie.

Três menores de idade também estavam no local. Eles foram conduzidos e apresentados à delegacia, juntamente com o material apreendido.

