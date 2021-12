Polícia apreende drogas e conduz seis suspeitos em Feira

Três ações distintas da polícia realizadas no sábado, 19, em Feira de Santana (a 104 km de Salvador), resultaram na apreensão de drogas e na condução de seis suspeitos de venderem os entorpecentes à Delegacia do município.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no final da manhã, populares indicaram a presença de homens traficando no bairro Loteamento Modelo. No local, policiais flagraram uma dupla com dois tabletes e meio de maconha, 80 gramas de cocaína, uma balança e celulares.

Já por volta das 17 horas, os PMs foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações da SSP por moradores do bairro Serraria Brasil. Na localidade, foram encontradas 22 porções de maconha divididas em sacos, três porções de cocaína, o valor de R$ 176,45 e materiais utilizados no contrabando.

Durante a noite, motociclistas da unidade independente patrulhavam pela rua Santa Quitéria, na localidade conhecida como ‘Beco da Caçola’, quando avistaram cinco homens que, conforme a SSP-BA, correram atirando ao perceberem a presença policial. Durante a troca de tiros, uma parte do bando deixou para trás meio tablete de maconha, três pedras de crack e a quantia de R$ 118. Dois homens foram levados.

Todos os seis suspeitos, acompanhados dos materiais apreendidos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Feira de Santana, no Complexo Policial do Sobradinho.

